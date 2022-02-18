WADA возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой
Отмечается, что Российское антидопинговое агентство не пометило образец фигуристки как приоритетный, учитывая вспышки ковида среди сотрудников лаборатории и приближающееся крупное спортивное событие.
Здание Российского антидопингового агентства. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой в лаборатории лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Такое заявление сделала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА", — сказано в записи.
По мнению WADA, российское агентство не обеспечило эффективную поддержку связи с лабораторией, чтобы своевременно проанализировать пробы спортсменки, особенно в преддверии крупного события, и не отметило образец фигуристки как приоритетный, несмотря на сообщения специалистов лаборатории о задержках, вызванных вспышками коронавируса среди сотрудников.
Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным. 17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.