WADA возложило на РУСАДА ответственность за позднюю проверку допинг-пробы Валиевой

Ответственность за позднюю проверку допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой в лаборатории лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Такое заявление сделала пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Что касается задержки между взятием пробы и сообщением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA вновь заявляет, что явная ответственность лежит на РУСАДА", — сказано в записи.