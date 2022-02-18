Глава жилищной инспекции Приморья задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки
Примечательно, что это случилось в последний рабочий день чиновника в должности. Подробности случившегося и полученная им денежная сумма официально пока не сообщаются.
Евгений Баршай. Фото © VK / Приморский край
Начальник Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений Баршай задержан при получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что задержание произвели сотрудники Федеральной службы безопасности. При этом, по данным правительства края, сегодня был последний рабочий день Баршая в должности.
Ранее Лайф рассказывал, что по подозрению во взяточничестве был задержан бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Предположительно, он получал деньги от представителей криминальных кругов за покровительство и избавление от проверок.