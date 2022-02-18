НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 06:48

Глава жилищной инспекции Приморья задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки

Примечательно, что это случилось в последний рабочий день чиновника в должности. Подробности случившегося и полученная им денежная сумма официально пока не сообщаются.

<p>Евгений Баршай. Фото © VK / <a href="https://vk.com/primorskykray?z=photo-150272757_457245586/wall-150272757_5381" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приморский край</a></p>

Евгений Баршай. Фото © VK / Приморский край

Начальник Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгений Баршай задержан при получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание произвели сотрудники Федеральной службы безопасности. При этом, по данным правительства края, сегодня был последний рабочий день Баршая в должности.

ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова

ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска Руслана Андронова

Ранее Лайф рассказывал, что по подозрению во взяточничестве был задержан бывший прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Предположительно, он получал деньги от представителей криминальных кругов за покровительство и избавление от проверок.

Никита Могилев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1