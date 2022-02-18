В Петербурге ищут 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась

Пропавшая девочка. Фото © ВКонтакте / "Лиза алерт"

В Санкт-Петербурге правоохранители и волонтёры сутки разыскивают 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой в Красносельском районе города. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".

"Пропала Султанова Эльвира 2010 года рождения. С 17 февраля нет информации о её местонахождении", — указано в объявлении, размещённом в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что рост девочки 165 сантиметров, телосложение нормальное. Глаза карие, волосы тёмно-русого оттенка. Школьница была одета в тёмно-синее пальто и чёрные брюки. Также на ней были бордовые ботинки и белая шапка. Как пишет РИА "Новости", по данным видеонаблюдения, около полуночи пятиклассница гуляла одна по торговому центру на границе Красносельского и Кировского районов Петербурга.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей Эльвире, просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.