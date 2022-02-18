В Петербурге ищут 12-летнюю девочку, которая вышла из дома и не вернулась
О местонахождении школьницы ничего не известно с 17 февраля. По данным СМИ, около полуночи девочку засняли камеры одного из торговых центров города.
Пропавшая девочка. Фото © ВКонтакте / "Лиза алерт"
В Санкт-Петербурге правоохранители и волонтёры сутки разыскивают 12-летнюю девочку, которая не вернулась домой в Красносельском районе города. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза алерт".
"Пропала Султанова Эльвира 2010 года рождения. С 17 февраля нет информации о её местонахождении", — указано в объявлении, размещённом в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что рост девочки 165 сантиметров, телосложение нормальное. Глаза карие, волосы тёмно-русого оттенка. Школьница была одета в тёмно-синее пальто и чёрные брюки. Также на ней были бордовые ботинки и белая шапка. Как пишет РИА "Новости", по данным видеонаблюдения, около полуночи пятиклассница гуляла одна по торговому центру на границе Красносельского и Кировского районов Петербурга.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей Эльвире, просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее Лайф сообщал, что в Татарстане было найдено тело двенадцатилетней школьницы. Трагедия произошла 13 февраля. Следствие считает, что девочка покончила с собой, однако предсмертной записки она не оставила. Также сообщается, что ребёнок рос в благополучной семье.
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