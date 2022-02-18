Народная милиция ЛНР: ВСУ восемь раз с начала суток нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток Вооружённые силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в своём телеграм-канале сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"С начала текущих суток украинские военные восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Пришиб, Желобок, Зелёная Роща, Весёленькое, Молочный, Калиновка, Санжаровка и Калиново", — написал представитель ведомства.

По словам Филипоненко, обстрелы призваны спровоцировать силы Народной милиции на ответный огонь и создать повод для начала украинской агрессии в Донбассе. Также представитель ЛНР добавил, что ВСУ избрали район линии соприкосновения у города Светлодарска (Светлодарская дуга) основным направлением для удара в ходе подготовки наступательной операции в Донбассе. Он также добавил, что ситуация на линии соприкосновения резко обострилась.

Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.