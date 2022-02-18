В Раде анекдотом описали переброску британских военных в Эстонию

"Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то непонятно, в чём смысл этих манёвров. Анекдот такой был: "Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно?" — "Ну, если б было опасно, я б тут не ходил", — написал парламентарий.