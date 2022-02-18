НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 08:53

В Раде анекдотом описали переброску британских военных в Эстонию

Один из депутатов сыронизировал, что Таллин, "как все знают, находится в чудовищной опасности" и Лондон спешит ему на помощь. Потому что если не находится, то "непонятно, в чём смысл этих манёвров".

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в своём телеграм-канале анекдотом прокомментировал переброску военнослужащих Великобритании в Эстонию.

"Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то непонятно, в чём смысл этих манёвров. Анекдот такой был: "Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно?" — "Ну, если б было опасно, я б тут не ходил", — написал парламентарий.

Британия мобилизует ещё тысячу солдат на случай гуманитарного кризиса на востоке НАТО

Британия мобилизует ещё тысячу солдат на случай гуманитарного кризиса на востоке НАТО

Ранее стало известно, что Королевская боевая группа Уэльса с бронетехникой и личным составом покинет Сеннелагер в Германии и базы в Великобритании и передислоцируется в Эстонию. Также в Восточную Европу на учения отправятся вертолёты Apache. До этого Британия и НАТО согласовали удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия альянса.

Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1