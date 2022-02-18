В Раде анекдотом описали переброску британских военных в Эстонию
Один из депутатов сыронизировал, что Таллин, "как все знают, находится в чудовищной опасности" и Лондон спешит ему на помощь. Потому что если не находится, то "непонятно, в чём смысл этих манёвров".
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский в своём телеграм-канале анекдотом прокомментировал переброску военнослужащих Великобритании в Эстонию.
"Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то непонятно, в чём смысл этих манёвров. Анекдот такой был: "Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно?" — "Ну, если б было опасно, я б тут не ходил", — написал парламентарий.
Ранее стало известно, что Королевская боевая группа Уэльса с бронетехникой и личным составом покинет Сеннелагер в Германии и базы в Великобритании и передислоцируется в Эстонию. Также в Восточную Европу на учения отправятся вертолёты Apache. До этого Британия и НАТО согласовали удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия альянса.
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