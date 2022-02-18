Пенсионерка перевела почти миллион рублей мошенникам, заявившим о росте её вложений в МММ

Мошенники обманом похитили почти миллион рублей у московской пенсионерки, вложившейся в 90-х в финансовую пирамиду МММ, созданную Сергеем Мавроди. Злоумышленники позвонили женщине и представились сотрудниками организации. Как пишет телеграм-канал SHOT, пострадавшая перевела им 908 тысяч рублей.

Отмечается, что 79-летняя москвичка в 90-х, как и многие россияне, которые вложились в МММ, потеряла свои деньги. А недавно женщине позвонили из "организации" и сообщили, что её вложенные средства мало того что не пропали, так ещё и превратились в 9000 долларов.

Однако получить эти деньги можно только в случае оплаты госпошлины. Услышав это, женщина перевела на счёт мошенников 115 тысяч рублей, затем она отдала ещё 97 тысяч рублей. Позднее пенсионерка сделала перевод на 81 тысячу рублей, а потом — на 173. В конце концов она взяла кредит на 600 тысяч рублей, который также отдала злоумышленникам.

Пенсионерка осознала, что её обманули, только когда перевела преступникам в общей сложности 908 тысяч рублей. Опомнившись, она пошла в полицию. Теперь же правоохранители проводят проверку.