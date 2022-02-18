Народная милиция ЛНР: Разведка фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ

В Донбасс прибыли группы спецназа Вооружённых сил Украины. Об этом со ссылкой на данные разведки заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, две группы сил специальных операций "Запад" до 20 человек каждая замечены в районах населённых пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское.

"Основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в назначенных зонах ответственности, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов", — уточнил Филипоненко на брифинге.

Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.