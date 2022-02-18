Учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Путина
В манёврах примут участие ВКС, РВСН, Южный военный округ, Северный и Черноморский флоты.
Президент РФ Владимир Путин (в центре) на основном этапе совместных стратегических учений. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых выполнят пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщает Минобороны РФ, манёвры пройдут под руководством верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
"Учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчётов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надёжности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, с 10 по 20 февраля проходят совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами.