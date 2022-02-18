Учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Путина

19 февраля пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых выполнят пуски баллистических и крылатых ракет. Как сообщает Минобороны РФ, манёвры пройдут под руководством верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.

В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.