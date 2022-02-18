Цистерна с газом взорвалась в чеченском селе Гехи
Столб пламени поднялся высоко в небо, перекинувшись на соседнее здание. В результате происшествия, предварительно, никто не пострадал.
Цистерна со сжиженным углеводородным газом взорвалась на окраине чеченского села Гехи Урус-Мартановского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение о возгорании наземной ёмкости объёмом 60 кубов поступило на пульт диспетчера в 10:25 по местному времени. Через десять минут произошёл взрыв, попавший в объектив камер местных жителей. В результате пожар перекинулся на близлежащее здание. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
А ранее Лайф рассказывал о возгорании крупного склада мягких игрушек на вещевом рынке в Красноярске. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Эвакуация не проводилась.