Цистерна с газом взорвалась в чеченском селе Гехи

Цистерна со сжиженным углеводородным газом взорвалась на окраине чеченского села Гехи Урус-Мартановского района. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании наземной ёмкости объёмом 60 кубов поступило на пульт диспетчера в 10:25 по местному времени. Через десять минут произошёл взрыв, попавший в объектив камер местных жителей. В результате пожар перекинулся на близлежащее здание. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.