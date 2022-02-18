В ЛДПР рассказали, что Жириновский идёт на поправку

Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский идёт на поправку, однако ему всё ещё требуется наблюдение врачей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал замглавы думской фракции ЛДПР и член её президиума Ярослав Нилов.

Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Позже Пятый канал сообщил, что у Владимира Жириновского якобы обнаружили серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Однако глава пресс-службы ЛДПР Дюпин назвал эти сообщения слухами.