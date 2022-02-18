Российские биатлонисты не попали в топ-10 в масс-старте на Олимпиаде

Лучшим из наших стал Александр Логинов, который при неплохом ходе допустил семь промахов и завершил гонку на 15-м месте. Эдуард Латыпов также промазал семь раз, став лишь 19-м. Максим Цветков не был быстр на лыжне, закончив масс-старт на 20-м месте, промазав шесть раз.