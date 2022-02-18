Российские биатлонисты не попали в топ-10 в масс-старте на Олимпиаде
Это была заключительная гонка в биатлонной программе на Играх в Пекине.
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Российские биатлонисты не попали в топ-10 в мужском масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.
Лучшим из наших стал Александр Логинов, который при неплохом ходе допустил семь промахов и завершил гонку на 15-м месте. Эдуард Латыпов также промазал семь раз, став лишь 19-м. Максим Цветков не был быстр на лыжне, закончив масс-старт на 20-м месте, промазав шесть раз.
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Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, серебро у шведа Мартина Понсилуомы, бронзу забрал ещё один представитель Норвегии — Ветле Шостад-Кристиансен.