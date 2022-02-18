Жительница Одинцова чудом выжила после падения сосульки с крыши ей на голову

Жительница Одинцова чудом выжила после того, как на неё упала большая сосулька. Как сообщила сама женщина в беседе с kp.ru, её госпитализировали с большой кровопотерей в отделение нейрохирургии. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Инцидент произошёл возле одного из магазинов на Можайском шоссе. После рабочей смены женщина собралась идти домой. Закрывая магазин, она почувствовала, как на неё упало "что-то очень тяжёлое и большое". По словам пострадавшей, она даже не успела понять, что произошло. В этот момент по голове лилась ручьём кровь. Проходящие мимо парни увидели происходящее и вызвали скорую помощь. Женщина отметила, что ей было очень больно.

"Когда пострадавшую доставили в больницу, её лицо, одежда, волосы — всё было в крови. На момент госпитализации она уже потеряла много крови. Мы диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга", — рассказал один из медиков.

По его словам, женщине повезло, что её череп смог выдержать столь сильный удар. Врачи опасались более серьёзных травм мозга. Медики остановили кровотечение и зашили рану на голове. Однако всё ещё оставался риск наступления отёка мозга, поэтому после госпитализации врачи продолжали следить за женщиной.

"Я рассказала обо всём родным, они сразу же примчались ко мне в больницу, все были в шоке не только от случившегося, но и от моего внешнего вида. Врачам пришлось выбрить мне половину головы. Но волосы не главное, хорошо, что жива осталась", — поделилась пострадавшая.

В настоящий момент она уже дома. Теперь женщина каждый день приходит в больницу на капельницы. Однако у неё до сих пор кружится голова и ходить быстро не получается. А при поездках на транспорте пострадавшую стало укачивать. Также она заметила, что нарушилась кратковременная память: "Забываю, что хотела сказать, честно говоря, это страшно", — добавила женщина.

Информацию об инциденте медики передали в полицию. Правоохранители уже начали проверку. Теперь пострадавшая ждёт решения экспертизы, которая определит ущерб, нанесённый её здоровью. Выплачивать его будут владельцы здания, с крыши которого на женщину упала сосулька.