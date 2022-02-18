Сенат США принял резолюцию в поддержку Киева на случай российского "вторжения"
В частности, законодатели предлагают администрации президента в случае каких-либо "вредоносных действий" со стороны Москвы, подрывающих суверенитет Украины, "использовать все имеющиеся инструменты".
Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Белый дом оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Украине, а также содействовать в сфере безопасности. Об этом свидетельствуют результаты голосования, пишет The Hill.
"Это была очень важная резолюция, которую мы приняли. Её инициировали сенаторы Шахин (демократ Жанна Шахин. — Прим. Лайфа) и Портман (республиканец Роб Портман. — Прим Лайфа), и она посылает очень сильный сигнал о том, что Сенат Соединённых Штатов, демократы и республиканцы <...> едины в защите Украины", — приводит издание слова лидера демократического большинства в американском Сенате Чарльза Шумера.
Отмечается, что резолюция ни к чему не обязывает президента США, её цель — предупредить Россию о серьёзных последствиях в случае "вторжения" на территорию Незалежной. Вместе с тем сенаторы предлагают администрации американского президента в случае каких-либо "вредоносных действий" со стороны Москвы, подрывающих суверенитет Украины, "использовать все имеющиеся инструменты".
Ранее президент США Джо Байден признал, что возможные новые санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Америке, вызвав, в частности, рост цен на топливо. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций Запада в адрес России звучат ежедневно как мантра и уже надоели.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ и в Киеве Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
Капитолий в Вашингтоне. Обложка © Pixabay