Сенат США принял резолюцию в поддержку Киева на случай российского "вторжения"

Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую Белый дом оказывать экономическую и гуманитарную поддержку Украине, а также содействовать в сфере безопасности. Об этом свидетельствуют результаты голосования, пишет The Hill.

"Это была очень важная резолюция, которую мы приняли. Её инициировали сенаторы Шахин (демократ Жанна Шахин. — Прим. Лайфа) и Портман (республиканец Роб Портман. — Прим Лайфа), и она посылает очень сильный сигнал о том, что Сенат Соединённых Штатов, демократы и республиканцы <...> едины в защите Украины", — приводит издание слова лидера демократического большинства в американском Сенате Чарльза Шумера.