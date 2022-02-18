Песков: Идея России заручиться гарантиями безопасности должна получить продолжение
Ранее МИД опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США. В какой форме и на каком уровне будет продолжена дискуссия, в Кремле пока не знают.
Переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть продолжены. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В какой форме и на каком уровне будет продолжена дискуссия, в Кремле пока не знают.
"Сейчас будут определённые контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", — сказал Песков.
Он добавил, что эта идея в любом случае "должна получить своё продолжение", и предложил дождаться новостей и посмотреть, "как это будет происходить".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.
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