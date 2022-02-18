НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 10:03

Песков: Идея России заручиться гарантиями безопасности должна получить продолжение

Ранее МИД опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США. В какой форме и на каком уровне будет продолжена дискуссия, в Кремле пока не знают.

Переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть продолжены. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В какой форме и на каком уровне будет продолжена дискуссия, в Кремле пока не знают.

"Сейчас будут определённые контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", — сказал Песков.

Он добавил, что эта идея в любом случае "должна получить своё продолжение", и предложил дождаться новостей и посмотреть, "как это будет происходить".

МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.

Обложка © Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1