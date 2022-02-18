Песков: Идея России заручиться гарантиями безопасности должна получить продолжение

Переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть продолжены. Об этом в беседе с журналистами в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В какой форме и на каком уровне будет продолжена дискуссия, в Кремле пока не знают.

"Сейчас будут определённые контакты на рабочем уровне, на высоком уровне, на уровне министра иностранных дел. Посмотрим", — сказал Песков.

Он добавил, что эта идея в любом случае "должна получить своё продолжение", и предложил дождаться новостей и посмотреть, "как это будет происходить".