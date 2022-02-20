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Регион
Опубликовано 20 февраля 2022, 06:06
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Народная милиция ЛНР сообщила о жертвах среди мирного населения в результате удара Киева

Передовые позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Передовые позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река

Количество погибших уточняется, также в результате обстрела было уничтожено пять домов, заявили в силовом ведомстве республики. В результате ответного удара противник отступил, заметили там.

Атака позиций ЛНР со стороны Украины в районе села Пионерское привела к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиция Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В результате ответного огня украинские силовики понесли потери и были вынуждены отступить, уточнили в ведомстве. Информация о количестве жертв уточняется. Всё случилось в районе пяти утра.

"Военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе населённого пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил", — сказал Филипоненко.

В ДНР заявили об обстреле украинской стороной химзавода в Донецке
В ДНР заявили об обстреле украинской стороной химзавода в Донецке

Ранее Лайф рассказывал, что украинские силовики всю ночь вели обстрел пригородов Донецка. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщило о десятках ударов украинских силовиков по населённым пунктам.

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Артур Лапсаков
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