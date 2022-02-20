Народная милиция ЛНР сообщила о жертвах среди мирного населения в результате удара Киева

Количество погибших уточняется, также в результате обстрела было уничтожено пять домов, заявили в силовом ведомстве республики. В результате ответного удара противник отступил, заметили там.

Атака позиций ЛНР со стороны Украины в районе села Пионерское привела к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиция Луганской народной республики Иван Филипоненко.

В результате ответного огня украинские силовики понесли потери и были вынуждены отступить, уточнили в ведомстве. Информация о количестве жертв уточняется. Всё случилось в районе пяти утра.

"Военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе населённого пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понёс потери и отступил", — сказал Филипоненко.