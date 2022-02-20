Украинские силовики всю ночь вели обстрел пригородов Донецка

Пункты пропуска на границе Ростовской области и Донбасса меж тем открыты для движения в обе стороны. МЧС РФ перешло на круглосуточный приём беженцев.

В Донбассе всю ночь с 19 на 20 февраля продолжались обстрелы. Взрывы гремели один за другим в пригороде Донецка, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщало о десятках ударов украинских силовиков по населённым пунктам. При этом ВСУ использовали разные типы вооружения, в том числе запрещённые Минскими соглашениями.

Так, в ДНР за ночь зафиксировали обстрелы по пригородам Донецка, Красногоровке, Старомихайловке, Богдановке, Петровскому, Новогнатовке, Зайцеву Северному и Южному, Авдеевке, Спартаку, Николаевке, Докучаевску, Новоласпе, Водяному, Славному, Еленовке. Были выпущены десятки снарядов из гранатомётов и мин из миномётов калибра 120 мм.

В ЛНР сообщали почти о полусотне случаев обстрела со стороны Украины за сутки, но все они зафиксированы примерно до 22:00 19 февраля. Затем наступило затишье.

"За истекшие сутки, 19 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого оружия", — говорится в заявлении представительства ЛНР в СЦКК.

Там также отметили, что для обстрелов ВСУ были использованы в том числе запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.