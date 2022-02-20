В ЛНР зафиксировали почти полсотни случаев обстрела со стороны Украины
Как следует из данных представительства, ВСУ были использованы запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.
На территории Луганской Народной Республики зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки, 19 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого оружия", — говорится в заявлении.
В представительстве отметили, что для обстрелов ВСУ были использованы в том числе запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.
Лайф напоминает, что 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса выразила Оренбургская область, а также ещё несколько регионов: Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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