В ЛНР зафиксировали почти полсотни случаев обстрела со стороны Украины

Как следует из данных представительства, ВСУ были использованы запрещённые Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.

На территории Луганской Народной Республики зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки, 19 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого оружия", — говорится в заявлении.