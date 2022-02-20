В ЛНР зафиксировали почти полсотни случаев обстрела со стороны Украины

На территории Луганской Народной Республики зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня со стороны силовиков Украины за 19 февраля. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки, 19 февраля 2022 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения, в том числе с применением тяжёлого оружия", — говорится в заявлении.