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20 февраля, 00:17

В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили десятки снарядов по пригороду Донецка

Местом падения мин и гранат стали посёлки Старомихайловка, Петровское и Коммунаровка. Украинские силовики применяли 120-миллиметровые гранатомёты и СПГ.

Житель ДНР записал видео со звуками взрывов. Видео © LIFE

По территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских силовиков всего примерно за час было выпущено несколько десятков 120-миллиметровых мин, а также пара десятков снарядов от станковых противотанковых гранатомётов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Согласно сообщению наблюдателей, этот огонь продолжался с 00:57 до 01:43. Киевские силовики стреляли из посёлков Красногоровка, Богдановка, Новогнатовка по посёлкам Старомихайловка, Петровское и Коммунаровка. В общей сложности за это время было выпущено по территории ДНР 24 гранаты СПГ и 45 мин калибра 120 мм.

Как передаёт ТАСС, интенсивные обстрелы со стороны украинской армии по-прежнему слышны в  Донецке. Канонада звучит в центральной, северной и западной частях столицы ДНР.

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Ранее Лайф сообщал, что правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ. По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин

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