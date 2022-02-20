В ДНР заявили, что ВСУ за час выпустили десятки снарядов по пригороду Донецка

Местом падения мин и гранат стали посёлки Старомихайловка, Петровское и Коммунаровка. Украинские силовики применяли 120-миллиметровые гранатомёты и СПГ.

Житель ДНР записал видео со звуками взрывов. Видео © LIFE

По территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских силовиков всего примерно за час было выпущено несколько десятков 120-миллиметровых мин, а также пара десятков снарядов от станковых противотанковых гранатомётов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Согласно сообщению наблюдателей, этот огонь продолжался с 00:57 до 01:43. Киевские силовики стреляли из посёлков Красногоровка, Богдановка, Новогнатовка по посёлкам Старомихайловка, Петровское и Коммунаровка. В общей сложности за это время было выпущено по территории ДНР 24 гранаты СПГ и 45 мин калибра 120 мм.

Как передаёт ТАСС, интенсивные обстрелы со стороны украинской армии по-прежнему слышны в Донецке. Канонада звучит в центральной, северной и западной частях столицы ДНР.