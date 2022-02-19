Правоохранители ЛНР подорвали заминированный автомобиль на шоссе из республики в РФ
По данным Лайфа, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В МГБ республики отметили, что транспорт находился в 500 метрах от поста ГАИ.
Правоохранители Луганской Народной Республики (ЛНР) подорвали заминированный автомобиль, который ранее обнаружили на пути автобусов с эвакуированными жителями Донбасса в РФ. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, в машине находилось 200 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В Министерстве государственной безопасности МГБ ЛНР уточнили, что транспорт нашли в районе населённого пункта Самсоновка, в 500 метрах от поста ГАИ.
На данный момент движение по шоссе восстановлено.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
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