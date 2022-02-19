Новый рекорд и масса медалей: Итоги предпоследнего дня Олимпиады в Пекине

Предпоследний день Олимпийских игр в Пекине однозначно войдёт в историю отечественного спорта. Наши спортсмены уже побили национальный рекорд по количеству завоёванных медалей на зимних Олимпиадах, что не может не радовать всех болельщиков российской команды. Лайф рассказывает о главных событиях субботы, 19 февраля, на Олимпиаде в Пекине.

Третье золото Большунова

Александр Большунов — новый король лыж. И это теперь его официальный статус. Он сумел на одной Олимпиаде стать лучшим в марафоне и на дистанции 30 километров. Правда, есть один нюанс. Организаторы зачем-то взяли и сократили марафон аж на 20 километров. В итоге вместо исторических 50 лыжники проехали 30 километров. Но всё это неважно, когда мы видим две первые строчки финишного протокола.

А там наши: Александр Большунов и Иван Якимушкин. Первый берёт своё уже третье золото на этой Олимпиаде и передаёт привет всем, кто в него не верил. Якимушкин же классно провёл финишный отрезок и вырвал важнейшую для себя награду в борьбе с норвежцем Крюгером. Как итог Александр Большунов — знаменосец нашей команды на церемонии закрытия.

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

"Я благодарен судьбе за то, что смог завоевать здесь три золота и ещё две медали. Это что-то невероятное. Можно ли называть меня великим? Вы можете называть как хотите. Но я себя великим не считаю. Всё-таки есть много спортсменов, у которых медалей намного больше", — заявил Большунов.

Две медали у фигуристов

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главная интрига в соревновании спортивных пар заключалась в одном факте: смогут ли наши спортсмены одолеть легендарных китайцев на их земле. Увы, не получилось. Но вряд ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов не рады своему серебру. Два дня изумительных и чистейших прокатов от наших спортсменов, наблюдать за которыми было одно удовольствие.

Хороши были и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Они шли ва-банк в произвольной программе, заявляя самый сложный прыжковый контент. Сложно сказать, оправдался ли риск, но честь и хвала нашим спортсменам, которые берут бронзу на дебютной Олимпиаде. Победили же Суй Вэньцзин и Хань Цун, которым просто не было равных. Могло ли быть по-другому в Китае?

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE