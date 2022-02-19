Народная милиция ЛНР сообщила о новых фактах наращивания войск ВСУ
Подразделения милиции находятся в боевой готовности и обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность республики.
Народная милиция ЛНР получила новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне операции объединённых сил (ООС). Об этом заявил в своём докладе официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.
"Нами получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединённых сил", — сообщил он.
По его словам, 18 февраля из учебного центра Нацакадемии сухопутных войск в зону ООС выдвинулась группа военнослужащих, прошедших обучение по применению противотанковых ракет NLAW и гранатомётов М141. Поставка очередной партии противотанковых комплексов в зону ООС запланирована на 21 февраля, уточнил Филипоненко.
Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР находятся в боевой готовности и обладают достаточным количеством вооружения и техники, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность республики.
Накануне Филипоненко сообщил, что разведка Народной милиции ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ. Его задачей станет усиление снайперской активности и проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств, уточнил представитель ведомства.
Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.
Обложка © ТАСС / Александр Река