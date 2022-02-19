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Опубликовано 19 февраля 2022, 16:07

Народная милиция ЛНР сообщила о новых фактах наращивания войск ВСУ

Подразделения милиции находятся в боевой готовности и обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность республики.

Народная милиция ЛНР получила новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне операции объединённых сил (ООС). Об этом заявил в своём докладе официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

"Нами получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединённых сил", сообщил он.

По его словам, 18 февраля из учебного центра Нацакадемии сухопутных войск в зону ООС выдвинулась группа военнослужащих, прошедших обучение по применению противотанковых ракет NLAW и гранатомётов М141. Поставка очередной партии противотанковых комплексов в зону ООС запланирована на 21 февраля, уточнил Филипоненко.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР находятся в боевой готовности и обладают достаточным количеством вооружения и техники, чтобы пресечь посягательства на территориальную целостность республики.

На мобилизационные пункты ЛНР прибыло уже порядка трёх тысяч человек
На мобилизационные пункты ЛНР прибыло уже порядка трёх тысяч человек

Накануне Филипоненко сообщил, что разведка Народной милиции ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс спецназа ВСУ. Его задачей станет усиление снайперской активности и проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств, уточнил представитель ведомства.

Обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. Кроме того, силовые ведомства ДНР и ЛНР предотвратили уже не одну готовившуюся диверсию со стороны Киева.

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Обложка © ТАСС / Александр Река

Ирина Мусина
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