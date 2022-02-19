Захарова назвала Зеленского "бездушным циником" после его слов об обстрелах в Донбассе

Дипломат отметила, что СММ ОБСЕ фиксирует случаи открытия огня, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Она предположила, что именно поэтому США отозвали наблюдателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "бездушным циником" после его заявлений об обстрелах Донбасса. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

"Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в данном случае ей очень трудно "оставить за скобками эмоции". Дипломат добавила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы в Донбассе, которых значительно больше со стороны сил, подконтрольных Киеву. Захарова предположила, что именно поэтому США отозвали своих наблюдателей, ведь "они могли бы обвинить своё правительство во лжи".

Отметим, что ранее Зеленский, говоря о ситуации в Донбассе, заявил, что "там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм".