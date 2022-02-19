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19 февраля, 15:45

Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться

Украинский лидер в Мюнхене, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что не знает, чего хочет его российский коллега. Именно поэтому им и нужно провести переговоры.

<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Probst</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / AP Photo / Michael Probst

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил во время своего пребывания в Мюнхене.

"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, как он интерпретирует намерения Путина в отношении Украины.

Зеленский считает, что встреча с Путиным "разблокирует" отношения РФ и Украины

Зеленский считает, что встреча с Путиным "разблокирует" отношения РФ и Украины

Напомним, несколько дней назад Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. При этом украинский президент заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.

Варвара Романова

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