Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил во время своего пребывания в Мюнхене.

"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, как он интерпретирует намерения Путина в отношении Украины.

Напомним, несколько дней назад Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. При этом украинский президент заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.