В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России
Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.
В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили попадание двух боеприпасов на территорию России недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района", — говорится в сообщении.
Второй снаряд "разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцком" в том же районе. Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.
Напомним, о первом взрыве снаряда стало известно сегодня утром, он произошёл в трёхстах метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия. Также ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области. На кадрах виден разрушенный практически до основания дом. А днём у границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. На территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град".
Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ