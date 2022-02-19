В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили попадание двух боеприпасов на территорию России недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района", — говорится в сообщении.