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Опубликовано 19 февраля 2022, 15:37
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В ФСБ подтвердили попадание двух снарядов на территорию России

Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подтвердили попадание двух боеприпасов на территорию России недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области зафиксировано попадание боеприпасов на территорию России. Один из снарядов взорвался в двух километрах от российско-украинской границы, на окраине станицы Митякинской Тарасовского района", — говорится в сообщении.

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Второй снаряд "разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцком" в том же районе. Уточняется, что правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего.

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Напомним, о первом взрыве снаряда стало известно сегодня утром, он произошёл в трёхстах метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. О случившемся в правоохранительные органы сообщили местные жители. Позднее в Сети появились фотографии с места происшествия. Также ФСБ опубликовала видео с места падения одного из снарядов в Ростовской области. На кадрах виден разрушенный практически до основания дом. А днём у границы с Украиной разорвался ещё один снаряд. На территорию России упал боеприпас от, предположительно, ракетной системы залпового огня "Град".

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Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ

Ирина Мусина
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