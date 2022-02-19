Авиакомпания Lufthansa временно приостановит полёты в Киев с 21 февраля

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о временной приостановке полётов в Киев с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Lufthansa приостанавливает полёты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года", — указывается в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Lufthansa постоянно следят за ситуацией и примут решение о дальнейших полётах позднее. В случае отмены рейса в компании порекомендовали обратиться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство. Там клиенты смогут обсудить дальнейшие планы поездок.