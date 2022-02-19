Авиакомпания Lufthansa временно приостановит полёты в Киев с 21 февраля
Авиаперевозчик отменил рейсы в украинскую столицу и из неё до 28 февраля. О дальнейший полётах компания примет решение позднее.
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о временной приостановке полётов в Киев с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
"Lufthansa приостанавливает полёты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года", — указывается в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Lufthansa постоянно следят за ситуацией и примут решение о дальнейших полётах позднее. В случае отмены рейса в компании порекомендовали обратиться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство. Там клиенты смогут обсудить дальнейшие планы поездок.
Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa допустила прекращение полётов на Украину. До этого, 12 февраля, нидерландская KLM остановила полёты в Незалежную из-за сообщений Запада о скором российском "вторжении". Кроме того, перевозчик прекратил все маршруты над воздушным пространством страны.
Самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa. Фото © Facebook / Lufthansa