Зеленский потребовал обновления архитектуры мировой безопасности
По словам украинского лидера, правила, которые были согласованы 10 лет назад, уже устарели. Поэтому, как он отметил, надо построить новую систему до того, как случится третья мировая война.
Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Существующая архитектура мировой безопасности слишком хрупка и требует обновления. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.
"Архитектура безопасности хрупкая, не работает, правила, которые мир согласовал десять лет назад, больше не поспевают за мировыми угрозами. Это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса. <…> Время строить новую систему безопасности в Европе, до миллионов жертв, до того, как случится третья мировая война", — сказал украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции.
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Ранее Лайф сообщал, что Зеленский и британский премьер Борис Джонсон призвали Москву к переговорам по деэскалации ситуации в Донбассе. Политики сошлись во мнении, что "вторжение" РФ на Украину будет "просчётом" для российского лидера Владимира Путина. При этом они согласились с тем, что у Москвы ещё есть время для дипломатии.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения".