Зеленский потребовал обновления архитектуры мировой безопасности

Существующая архитектура мировой безопасности слишком хрупка и требует обновления. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Архитектура безопасности хрупкая, не работает, правила, которые мир согласовал десять лет назад, больше не поспевают за мировыми угрозами. Это сироп от кашля, когда требуется вакцина от коронавируса. <…> Время строить новую систему безопасности в Европе, до миллионов жертв, до того, как случится третья мировая война", — сказал украинский лидер, выступая на Мюнхенской конференции.