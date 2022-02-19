"Сам не верит в наступление РФ": Политолог Смолин оценил желание Зеленского просить в Мюнхене военную и финансовую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский сам не верит в "наступление" России на Незалежную со дня на день, раз он готов отправиться на Мюнхенскую конференцию. По мнению политолога Михаила Смолина, в Германии украинский лидер будет попросить финансовой помощи у Запада, так как экономическая ситуация в его стране ухудшается каждый месяц.

"Прежде всего нужно посмотреть на эту ситуацию рационально. Если президент страны, которую собираются оккупировать со дня на день, уезжает в общем-то далёкий Мюнхен произнести какую-то речь на конференции, то это говорит, что ситуация по оценке украинского руководства не такая уж катастрофическая. Они не собираются как-то парировать российскую агрессию в ближайшие часы. Это во-первых. Во-вторых, если Зеленский уезжает в Мюнхен попросить о помощи, то это такая традиция. Как только ты выезжаешь в Европу, ты что-нибудь у неё просишь", — сказал Смолин Лайфу.

Эксперт заметил, что, с одной стороны, Зеленский не верит в наступление России, а с другой понимает, что под этот "сыр-бор" можно просить финансовой помощи, ведь под информационную повестку о якобы планируемом "вторжении" РФ можно собрать чуть больше денег, чем обычно, чтобы попытаться сохранить свой политический режим.

"То, что он уезжает в эти дни, говорит, что Зеленский сам не верит, что Россия со дня на день может напасть на Украину, иначе бы он остался в стране и устраивал какие-то оборонные мероприятия. Эту поездку нужно воспринимать как лучшее доказательство того, что никакой российской агрессии не предполагается", — добавил политолог.