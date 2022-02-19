Басурин: Разведка добыла план наступления ВСУ в Донбассе
Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что документ предусматривает окружение и блокировку крупных городов региона: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.
Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) получила план наступления ВСУ в Донбассе, основной целью которого является вытеснение с территории русскоговорящего населения. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Цель украинской наступательной операции — "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик", — сказал он.
Также представитель Народной милиции ДНР сообщил, что план ВСУ предусматривает окружение и блокировку крупных городов Донбасса: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.
Басурин уточнил, что план был добыт Агентурной разведкой Народной милиции ДНР, а на операцию Незалежной выделено до пяти суток. По его словам, документ разработан украинским Генеральным штабом и утверждён решением СНБО в начале февраля.
В результате 18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения в Ростовскую область в связи с возможными военными действиями со стороны Украины. Затем с призывом к эвакуации обратился к своим гражданам и глава ЛНР Леонид Пасечник. Ростовская область уже получила из федерального бюджета пять миллиардов рублей для помощи беженцам, кроме того, в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. За ночь в область прибыло уже более 10 тысяч человек, их разместили в пунктах временного размещения. Готовность принять людей из республик Донбасса уже выразили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также ещё несколько регионов, в числе которых Краснодарский край, Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская, Московская и Брянская области.
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