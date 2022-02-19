Басурин: Разведка добыла план наступления ВСУ в Донбассе

Представитель Народной милиции ДНР сообщил, что документ предусматривает окружение и блокировку крупных городов региона: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) получила план наступления ВСУ в Донбассе, основной целью которого является вытеснение с территории русскоговорящего населения. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Цель украинской наступательной операции — "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик", — сказал он.

Также представитель Народной милиции ДНР сообщил, что план ВСУ предусматривает окружение и блокировку крупных городов Донбасса: Донецка, Луганска, Горловки и Алчевска.