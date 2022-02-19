"Отличная подготовка, характер и воля": Путин поздравил Большунова с победой в марафоне на Олимпиаде в Пекине
На Играх в китайской столице наш спортсмен сумел стать трёхкратным чемпионом.
Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчёт сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную "копилку" нашей сборной", — говорится в тексте письма.
Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин.
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