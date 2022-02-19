"Отличная подготовка, характер и воля": Путин поздравил Большунова с победой в марафоне на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота. Отличная подготовка, характер и воля, точный расчёт сил помогли Вам стать бесспорным лидером в лыжных гонках на XXIV Олимпийских зимних играх, внести поистине выдающийся личный вклад в медальную "копилку" нашей сборной", — говорится в тексте письма.