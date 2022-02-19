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19 февраля, 10:08

Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022

На Играх в Китае он трижды брал золотые медали и по разу взял серебро и бронзу.

Лыжник Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом РИА "Новости" сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Добавим, что сегодня Большунов стал победителем марафона на 30 километров, завоевав свою пятую олимпийскую медаль в Пекине.

Олимпийская чемпионка Чепалова назвала Большунова человеком-машиной после победы в марафоне

Олимпийская чемпионка Чепалова назвала Большунова человеком-машиной после победы в марафоне

На Олимпиаде в Пекине Александр Большунов завоевал три золотые медали, а также одну серебряную и бронзовую награду.

Обложка © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Шамиль Гаджиев

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