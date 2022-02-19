Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады-2022

Лыжник Александр Большунов станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом РИА "Новости" сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Добавим, что сегодня Большунов стал победителем марафона на 30 километров, завоевав свою пятую олимпийскую медаль в Пекине.