Олимпийская чемпионка Чепалова назвала Большунова человеком-машиной после победы в марафоне

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в лыжном марафоне на Олимпиаде в Пекине, является настоящим человеком-машиной. Такую характеристику ему дала трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова. Для спортсмена эта награда стала уже пятой на проходящих Играх и третьей золотой.

Чепалова выразила сожаление от того, что организаторы сократили дистанцию марафона с 50 километров до 30 из-за плохих погодных условий.

"В целом дистанция реально тяжёлая. Прямо видно было, но ребята наши молодцы! Они сразу темп задали и достойно выдержали. Гордость за Россию. За Сашу! Молодец! Человек-машина. Достойно, конечно, похвалы", — сказала Чепалова Лайфу.

Спортсменка заметила, что очень переживала за россиян и хотела, чтобы они втроём были на подиуме (помимо Большунова и Ивана Якимушкина, взявшего серебро, в марафоне также участвовали Артём Мальцев и Денис Спицов. — Прим. Лайфа). Кроме того, наша собеседница призналась, что в конце гонки даже всплакнула от радости.