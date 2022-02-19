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19 февраля, 09:42
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Олимпийская чемпионка Чепалова назвала Большунова человеком-машиной после победы в марафоне

Она также призналась, что в конце марафона даже всплакнула от радости, но хотела бы видеть на подиуме трёх наших ребят. Напомним, серебро взял Иван Якимушкин, а бронза досталась норвежцу Крюгеру.

<p>Юлия Чепалова и Александр Большунов. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=601167176609433&set=ecnf.100001484693280" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yulia Chepalova</a>, © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZHj0xKqMA0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Юлия Чепалова и Александр Большунов. Коллаж © LIFE. Фото © Facebook / Yulia Chepalova, © Instagram / san_sanych_bolshunov

Российский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в лыжном марафоне на Олимпиаде в Пекине, является настоящим человеком-машиной. Такую характеристику ему дала трёхкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова. Для спортсмена эта награда стала уже пятой на проходящих Играх и третьей золотой.

Чепалова выразила сожаление от того, что организаторы сократили дистанцию марафона с 50 километров до 30 из-за плохих погодных условий.

"В целом дистанция реально тяжёлая. Прямо видно было, но ребята наши молодцы! Они сразу темп задали и достойно выдержали. Гордость за Россию. За Сашу! Молодец! Человек-машина. Достойно, конечно, похвалы", — сказала Чепалова Лайфу.

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Спортсменка заметила, что очень переживала за россиян и хотела, чтобы они втроём были на подиуме (помимо Большунова и Ивана Якимушкина, взявшего серебро, в марафоне также участвовали Артём Мальцев и Денис Спицов. — Прим. Лайфа). Кроме того, наша собеседница призналась, что в конце гонки даже всплакнула от радости.

А ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо, восхищаясь действиями своего партнёра по командному спринту Эрика Валнеса, назвал его соперников, в том числе и Александра Большунова, "маленькими мальчиками". Команда Норвегии в этом виде завоевала золото.

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