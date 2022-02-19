Мужской лыжный марафон на Олимпиаде из-за погоды сократили на 20 километров

Из-за мороза и сильного ветра в районе лыжной трассы организаторы Олимпийских игр в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 километров. Об этом в телеграм-канале сообщает Олимпийский комитет России.

Кроме того, старт гонки переносится на час — вместо 9:00 он будет дан в 10:00 мск. Сейчас у трассы 16 градусов мороза.