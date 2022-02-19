Мужской лыжный марафон на Олимпиаде из-за погоды сократили на 20 километров
Кроме того, старт гонки переносится на час — вместо 9:00 он будет дан в 10:00 по московскому времени. Сейчас в районе трассы лыжников 16 градусов мороза.
Сергей Устюгов финиширует с флагом ОКР в лыжной эстафете. Фото © Beijing2022.cn / Michel Cottin/Agence Zoom / Getty Images
Из-за мороза и сильного ветра в районе лыжной трассы организаторы Олимпийских игр в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 километров. Об этом в телеграм-канале сообщает Олимпийский комитет России.
Кроме того, старт гонки переносится на час — вместо 9:00 он будет дан в 10:00 мск. Сейчас у трассы 16 градусов мороза.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде. В Пекине наша сборная уже завоевала по три награды каждого достоинства за две гонки до окончания программы соревнований.