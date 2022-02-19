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19 февраля, 05:23

Мужской лыжный марафон на Олимпиаде из-за погоды сократили на 20 километров

Кроме того, старт гонки переносится на час — вместо 9:00 он будет дан в 10:00 по московскому времени. Сейчас в районе трассы лыжников 16 градусов мороза.

<p>Сергей Устюгов финиширует с флагом ОКР в лыжной эстафете. Фото © <a href="https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022021300449900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Beijing2022.cn</a> / Michel Cottin/Agence Zoom / Getty Images</p>

Сергей Устюгов финиширует с флагом ОКР в лыжной эстафете. Фото © Beijing2022.cn / Michel Cottin/Agence Zoom / Getty Images

Из-за мороза и сильного ветра в районе лыжной трассы организаторы Олимпийских игр в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 километров. Об этом в телеграм-канале сообщает Олимпийский комитет России.

Кроме того, старт гонки переносится на час — вместо 9:00 он будет дан в 10:00 мск. Сейчас у трассы 16 градусов мороза.

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Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по лыжным гонкам установила рекорд по числу медалей на Олимпиаде. В Пекине наша сборная уже завоевала по три награды каждого достоинства за две гонки до окончания программы соревнований.

Никита Могилев

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