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19 февраля, 09:24

Сборная России повторила рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах

Предыдущее лучшее достижение было установлено нашей командой на Играх в Сочи.

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Сборная России в Пекине повторила собственное лучшее достижение по числу медалей на зимних Олимпийских играх.

На Играх в Китае наша команда завоевала 29 медалей. Столько же у наших спортсменов было на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. При этом количество медалей нашей команды в Пекине возрастёт до конца соревнований.

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Король лыж: Александр Большунов принёс России шестое золото Олимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин.

Шамиль Гаджиев

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