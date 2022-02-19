Сборная России повторила рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах
Предыдущее лучшее достижение было установлено нашей командой на Играх в Сочи.
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Сборная России в Пекине повторила собственное лучшее достижение по числу медалей на зимних Олимпийских играх.
На Играх в Китае наша команда завоевала 29 медалей. Столько же у наших спортсменов было на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. При этом количество медалей нашей команды в Пекине возрастёт до конца соревнований.
Ранее Лайф сообщал, что лыжник Александр Большунов принёс России шестое золото на Играх в Пекине. Серебро в гонке на 30 километров забрал Иван Якимушкин.