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19 февраля, 08:12

Король лыж: Александр Большунов принёс России шестое золото Олимпиады в Пекине

Для нашего спортсмена это уже пятая награда Игр в китайской столице.

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине. Напомним, что из-за погоды дистанция гонки была сокращена на 20 километров.

По традиции, Большунов решил выйти на лидирующие позиции с первых метров дистанции. Так продолжалось до самого финиша, где судьбу золота он решал с норвежцем Холландом. Скандинав в итоге стал третьим, а вот второе место у Ивана Якимушкина.

Добавим, что для Александра Большунова это пятая медаль Олимпиады в Пекине. Из Китая он увозит три золотых, по одной серебряной и бронзовой награде.

Шамиль Гаджиев

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