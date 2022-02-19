Король лыж: Александр Большунов принёс России шестое золото Олимпиады в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем марафона на 30 километров в рамках Олимпиады в Пекине. Напомним, что из-за погоды дистанция гонки была сокращена на 20 километров.

По традиции, Большунов решил выйти на лидирующие позиции с первых метров дистанции. Так продолжалось до самого финиша, где судьбу золота он решал с норвежцем Холландом. Скандинав в итоге стал третьим, а вот второе место у Ивана Якимушкина.