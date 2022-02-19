В ДНР сообщили о приближении украинских танков и гаубиц

По словам представителя Народной милиции республики Эдуарда Басурина, передвижение боевой техники зафиксировано менее чем в 14 километрах от линии соприкосновения.

Разведка Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксировала передвижение танков, самоходных артиллерийских установок (САУ) и гаубиц украинских военных. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, в зоне ответственности 95-й десантно-штурмовой бригады отмечается передвижение колонны из 11 танков. В зоне ответственности 53-й механизированной бригады в Рыбинском, менее чем в 14 километрах от линии боевого соприкосновения, отмечается движение шести САУ "2С1" и десяти буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт Б" калибром 152 миллиметра", — сказал журналистам Басурин.

Тем временем в Ростовскую область из Донбасса прибыло уже более 10 тысяч человек. В регионе подготовлены ПВР на 13 тысяч человек, сейчас открыто восемь пунктов. Треть от общего числа размещённых там людей составляют дети, уточнил первый вице-губернатор области.