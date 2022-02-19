Капризов забил свой юбилейный гол в 100-м матче в НХЛ
В нынешнем сезоне он продолжает находиться в числе лидеров лиги, набрав 61 балл за результативность.
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Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил свою 50-ю шайбу в НХЛ в своей сотой игре в Лиге.
Встреча против "Флориды" для команды Капризова завершилась неудачно — "Миннесота" проиграла со счётом 2:6. Отметим, что на счету россиянина не только гол, но и результативная передача.
На счету Капризова в этом сезоне 61 балл за результативность (23 шайбы + 38 передач). По этому показателю он продолжает находиться в числе лидеров.