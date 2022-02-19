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19 февраля, 09:11

Капризов забил свой юбилейный гол в 100-м матче в НХЛ

В нынешнем сезоне он продолжает находиться в числе лидеров лиги, набрав 61 балл за результативность.

<p>Обложка © ТАСС / AP Photo / David Zalubowski</p>

Обложка © ТАСС / AP Photo / David Zalubowski

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил свою 50-ю шайбу в НХЛ в своей сотой игре в Лиге.

Встреча против "Флориды" для команды Капризова завершилась неудачно — "Миннесота" проиграла со счётом 2:6. Отметим, что на счету россиянина не только гол, но и результативная передача.

Капризов оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против "Детройта"

Капризов оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против "Детройта"

На счету Капризова в этом сезоне 61 балл за результативность (23 шайбы + 38 передач). По этому показателю он продолжает находиться в числе лидеров.

Шамиль Гаджиев

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