Капризов забил свой юбилейный гол в 100-м матче в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов забросил свою 50-ю шайбу в НХЛ в своей сотой игре в Лиге.

Встреча против "Флориды" для команды Капризова завершилась неудачно — "Миннесота" проиграла со счётом 2:6. Отметим, что на счету россиянина не только гол, но и результативная передача.