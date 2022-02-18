Глава ЛНР Пасечник призвал жителей эвакуироваться в Россию

Видеообращение Леонида Пасечника к жителям республики. Видео © Пресс-служба главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей как можно скорее эвакуироваться в Россию. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют прорыв на территорию региона.

"Противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжёлую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но и организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", — сказал Пасечник в своём видеообращении к жителям ЛНР.

По его словам, российская сторона готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории жителей республики. Он также призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".

"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", — добавил Пасечник.