Глава ЛНР Пасечник призвал жителей эвакуироваться в Россию
По его словам, российская сторона готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории. Он также призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".
Видеообращение Леонида Пасечника к жителям республики. Видео © Пресс-служба главы ЛНР
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал жителей как можно скорее эвакуироваться в Россию. По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют прорыв на территорию региона.
"Противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжёлую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но и организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики", — сказал Пасечник в своём видеообращении к жителям ЛНР.
По его словам, российская сторона готова обеспечить организованный приём и размещение на своей территории жителей республики. Он также призвал мужчин, готовых взять оружие, "встать на защиту своей земли".
"Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска", — добавил Пасечник.
Ранее об эвакуации жителей ДНР объявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, согласно договорённостям с властями РФ, в Ростовской области уже готовы места приёма и размещения людей. Для быстрого прохода граждан на пунктах пропуска созданы все условия.
Леонид Пасечник. Кадр из видео © Пресс-служба главы ЛНР