Путин: Совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость", которые проходят в эти дни на территории республики, никому не угрожают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость — 2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", — сказал глава России.