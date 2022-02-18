НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 14:04

Путин: Совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают

Президент РФ отметил, что военные мероприятия носят сугубо оборонительный характер. Активная фаза учений продлится в республике до 20 февраля.

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость", которые проходят в эти дни на территории республики, никому не угрожают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость — 2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", — сказал глава России.

Лукашенко: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

Лукашенко: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа. По словам российского лидера, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1