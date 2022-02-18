Путин: Совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают
Президент РФ отметил, что военные мероприятия носят сугубо оборонительный характер. Активная фаза учений продлится в республике до 20 февраля.
Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость", которые проходят в эти дни на территории республики, никому не угрожают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
"Совместно дали высокую оценку учениям "Союзная решимость — 2022", активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают", — сказал глава России.
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Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 2,5 часа. По словам российского лидера, они прошли в деловой, конструктивной и дружественной атмосфере. Он уточнил, что Москва и Минск являются добрыми соседями и ближайшими союзниками.
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