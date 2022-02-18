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18 февраля, 13:56

Лукашенко: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

По словам белорусского лидера, нагнетание напряжённости не зависит уже от самой Украины, а раскручивают его на Западе.

<p>Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr</p>

Обложка © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko Jr

Впервые за десятилетия Европа оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя обострение ситуации вокруг Украины.

"Никто не хочет не просто войны и даже обострения каких-то конфликтов. Это не надо ни россиянам, ни белорусам... От кого зависит нагнетание напряжённости у наших границ, вам очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как в воронку, практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков", — отметил Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.

По его словам, нагнетание напряжённости не зависит уже от самой Украины, а раскручивают его на Западе.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, хотя Москва неоднократно это опровергала. Британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время нападения — три часа ночи 16 февраля. Когда ничего так и не произошло, The Sun отредактировала статью. Однако другие западные СМИ это не смутило, и Politico уже выдала новую дату.

Александра Вишнякова

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