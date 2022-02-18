Лукашенко: Впервые за десятилетия мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

"Никто не хочет не просто войны и даже обострения каких-то конфликтов. Это не надо ни россиянам, ни белорусам... От кого зависит нагнетание напряжённости у наших границ, вам очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как в воронку, практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков", — отметил Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.