В Петербурге пройдут испытания теста, определяющего необходимость вакцинации от ковида
Он будет называться "Корона дерм PS". Сама процедура напоминает проведение реакции Манту или туберкулиновой пробы. Первые две фазы испытаний должны завершиться уже к маю.
В Санкт-Петербурге начинаются клинические испытания кожного теста на Т-клеточный иммунитет, исследователи уже собрали более четырёхсот добровольцев. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.
"После прививки или после болезни у многих антитела появляются, потом исчезают. И вопрос: надо заново вакцинироваться? Поэтому кожный тест как раз предназначен для определения специфического Т-клеточного иммунитета. Мы начинаем официальные клинические исследования 1-й и 2-й фазы, и если этот тест успешно их пройдёт и будет зарегистрирован, то у нас с вами появится инструментарий для оценки иммунитета", — пояснил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Тест будет иметь название "Корона дерм PS", первая и вторая фазы должны пройти до 30 апреля, после чего начнётся третья. Сама процедура напоминает проведение реакции Манту или туберкулиновой пробы. Тотолян уточнил, что тест создавался как максимально простой и доступный, поэтому им смогут пользоваться все.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что тест-система на иммунитет после назальной вакцины разработана и зарегистрирована. Он уточнил, что будет использовать не только анализ крови, но и мазок из носа. Испытания препарата могут завершиться в апреле.
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