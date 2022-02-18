В Петербурге пройдут испытания теста, определяющего необходимость вакцинации от ковида

В Санкт-Петербурге начинаются клинические испытания кожного теста на Т-клеточный иммунитет, исследователи уже собрали более четырёхсот добровольцев. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

"После прививки или после болезни у многих антитела появляются, потом исчезают. И вопрос: надо заново вакцинироваться? Поэтому кожный тест как раз предназначен для определения специфического Т-клеточного иммунитета. Мы начинаем официальные клинические исследования 1-й и 2-й фазы, и если этот тест успешно их пройдёт и будет зарегистрирован, то у нас с вами появится инструментарий для оценки иммунитета", — пояснил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Тест будет иметь название "Корона дерм PS", первая и вторая фазы должны пройти до 30 апреля, после чего начнётся третья. Сама процедура напоминает проведение реакции Манту или туберкулиновой пробы. Тотолян уточнил, что тест создавался как максимально простой и доступный, поэтому им смогут пользоваться все.