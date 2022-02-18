Трихолог Силюк перечислила причины выпадения волос после коронавируса
На такой недуг влияют многие факторы — как физические, так и психологические. Также это может быть проявлением побочного эффекта лечения, однако всё индивидуально, считает эксперт.
Президент Русского общества исследования волос, главный врач клиники "Центр здоровья волос" Татьяна Силюк рассказала, почему переболевшие коронавирусом сталкиваются с проблемой потери волос, уточнив, что к этому приводит целый комплекс причин.
"Это сосудистые нарушения, ведь волосяной фолликул имеет очень развитую сосудистую сеть. И поэтому микротромбозы, которые вызывает вирус, приводят к нарушению работы этой системы. Как следствие — выпадение волос", — цитирует слова специалиста газета "Петербургский дневник".
Она добавила, что при заражении коронавирусом организм вырабатывает цитокины, а их большое количество приводит к повреждению волосяного фолликула. Также к выпадению волос может привести потеря веса после ИВЛ. Кроме того, на густоту шевелюры влияют стресс и страх смерти, особенно у пациентов с тяжёлым течением, добавила Силюк. Также это может быть побочный эффект от применения таких препаратов, как антикоагулянты и антибиотики, но всё индивидуально.
"В абсолютном большинстве случаев постковидное выпадение волос длится два-три месяца с постепенным снижением цифр выпадения и возвращением к ежедневной норме выпадения к концу третьего – началу четвёртого месяца", — уточнила трихолог.
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