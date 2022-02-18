Трихолог Силюк перечислила причины выпадения волос после коронавируса

Президент Русского общества исследования волос, главный врач клиники "Центр здоровья волос" Татьяна Силюк рассказала, почему переболевшие коронавирусом сталкиваются с проблемой потери волос, уточнив, что к этому приводит целый комплекс причин.

"Это сосудистые нарушения, ведь волосяной фолликул имеет очень развитую сосудистую сеть. И поэтому микротромбозы, которые вызывает вирус, приводят к нарушению работы этой системы. Как следствие — выпадение волос", — цитирует слова специалиста газета "Петербургский дневник".

Она добавила, что при заражении коронавирусом организм вырабатывает цитокины, а их большое количество приводит к повреждению волосяного фолликула. Также к выпадению волос может привести потеря веса после ИВЛ. Кроме того, на густоту шевелюры влияют стресс и страх смерти, особенно у пациентов с тяжёлым течением, добавила Силюк. Также это может быть побочный эффект от применения таких препаратов, как антикоагулянты и антибиотики, но всё индивидуально.

"В абсолютном большинстве случаев постковидное выпадение волос длится два-три месяца с постепенным снижением цифр выпадения и возвращением к ежедневной норме выпадения к концу третьего – началу четвёртого месяца", — уточнила трихолог.