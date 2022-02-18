Напавшие на полицейских в метро мигранты заявили, что не знают причины задержания

Допрос подозреваемых в нападении на сотрудников полиции в метро. Видео © МВД по Москве

Мигранты, напавшие на сотрудников полиции на станции "Тульская" в московском метро, заявили на допросах, что не знают причины их задержания. Кадры приводит столичный главк МВД.

"Я сам не знаю", — ответил подозреваемый на вопрос о причинах задержания, уточнив, что не оказывал сопротивления сотрудникам полиции.

"Они начали трогать рукой, я сказал: "Уберите руку" — и всё, потом вот так", — добавил он.

Парень, ногами влетевший в сотрудника полиции, также ответил "не знаю" на соответствующий вопрос, а после этого молчал, игнорируя вопросы правоохранителя.