Напавшие на полицейских в метро мигранты заявили, что не знают причины задержания
По словам одного из фигурантов уголовного дела, он не оказывал сопротивления правоохранителям, а лишь потребовал убрать руки, когда его начали трогать. При этом кадры говорят совсем об обратном.
Допрос подозреваемых в нападении на сотрудников полиции в метро. Видео © МВД по Москве
Мигранты, напавшие на сотрудников полиции на станции "Тульская" в московском метро, заявили на допросах, что не знают причины их задержания. Кадры приводит столичный главк МВД.
"Я сам не знаю", — ответил подозреваемый на вопрос о причинах задержания, уточнив, что не оказывал сопротивления сотрудникам полиции.
"Они начали трогать рукой, я сказал: "Уберите руку" — и всё, потом вот так", — добавил он.
Парень, ногами влетевший в сотрудника полиции, также ответил "не знаю" на соответствующий вопрос, а после этого молчал, игнорируя вопросы правоохранителя.
Напомним, двух мигрантов, напавших на полицейских в метро, задержали в Москве. Отмечается, что один из парней стал возмущаться при проверке документов, а его приятель прыгнул на сотрудника, целясь ногами в голову. Теперь следствие будет просить суд заключить обоих под стражу.
Подозреваемые в нападении на сотрудников полиции в метро. Кадр видео © МВД по Москве