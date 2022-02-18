В Москве задержали двух мигрантов, напавших на полицейских в метро
Отмечается, что один из парней стал возмущаться при проверке документов, а его приятель прыгнул на сотрудника, целясь ногами в голову. Теперь следствие будет просить суд заключить обоих под стражу.
Драка мигрантов с полицейскими в московском метро и кадры допроса нападавших. Видео © СУ СКР по Москве
В Москве задержали двух мигрантов, напавших на сотрудников полиции в метро. Об этом сообщает городское управление Следственного комитета.
Всё произошло 17 февраля на станции "Тульская". Правоохранители заинтересовались двумя подозрительными мужчинами и попросили их предъявить документы. Одного проверили и отпустили, а вот второй стал выражать претензии, толкать полицейских и замахиваться руками. Тогда его было решено заключить в наручники. Во время задержания его приятель прибежал на подмогу и прыгнул на полицейского, целясь ногами в верхнюю часть туловища, а также несколько раз ударил того по голове.
В итоге оба были задержаны. Нарушителями оказались 22-летний и 18-летний парни. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следствие намерено ходатайствовать о заключении обоих под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже пьяный американец устроил дебош и избил полицейского. Сейчас 27-летний гражданин США находится под стражей. Против него следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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Кадры из видео © СУ СКР по Москве