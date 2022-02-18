В Москве задержали двух мигрантов, напавших на полицейских в метро

Всё произошло 17 февраля на станции "Тульская". Правоохранители заинтересовались двумя подозрительными мужчинами и попросили их предъявить документы. Одного проверили и отпустили, а вот второй стал выражать претензии, толкать полицейских и замахиваться руками. Тогда его было решено заключить в наручники. Во время задержания его приятель прибежал на подмогу и прыгнул на полицейского, целясь ногами в верхнюю часть туловища, а также несколько раз ударил того по голове.