"Неуместно и неправильно": Чернышенко выразил разочарование из-за слов Баха о Камиле Валиевой и Тутберидзе

Слова главы МОК Томаса Баха о взаимоотношениях Камилы Валиевой и её тренера Этери Тутберидзе являются лишь собственными эмоциями функционера, но не позицией МОК. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы разочарованы тем, что президент МОК создаёт свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдаёт их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно", — приводит слова Чернышенко портал Inside the Games.