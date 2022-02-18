"Неуместно и неправильно": Чернышенко выразил разочарование из-за слов Баха о Камиле Валиевой и Тутберидзе
Он также отметил, что у специалиста тренируются Анна Щербакова и Александра Трусова, которые взяли две медали Игр.
Слова главы МОК Томаса Баха о взаимоотношениях Камилы Валиевой и её тренера Этери Тутберидзе являются лишь собственными эмоциями функционера, но не позицией МОК. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы разочарованы тем, что президент МОК создаёт свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдаёт их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно", — приводит слова Чернышенко портал Inside the Games.
Ранее Лайф сообщал, что после беспрецедентного давления прессы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине, хотя лидировала после короткой программы. Победила же другая россиянка — Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова.
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо