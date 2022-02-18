НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 10:14

Песков рассказал, откуда Путин будет следить за учениями сил стратегического сдерживания

Тренировочные пуски, заметил он, невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное".

<p>Наблюдение Владимира Путина за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/61600/photos/61001" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Наблюдение Владимира Путина за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания, которые состоятся 19 февраля, из ситуационного центра. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное". При этом пресс-секретарь заметил, что подробности того, как глава государства поучаствует в учениях, являются непубличной информацией.

Поразил 50 целей: Ракетный крейсер "Москва" провёл артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море

Поразил 50 целей: Ракетный крейсер "Москва" провёл артиллерийские стрельбы на учениях в Чёрном море

Напомним, учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Владимира Путина. В манёврах примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1