Песков рассказал, откуда Путин будет следить за учениями сил стратегического сдерживания
Тренировочные пуски, заметил он, невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное".
Наблюдение Владимира Путина за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019". Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания, которые состоятся 19 февраля, из ситуационного центра. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре", — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное". При этом пресс-секретарь заметил, что подробности того, как глава государства поучаствует в учениях, являются непубличной информацией.
Напомним, учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Владимира Путина. В манёврах примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.