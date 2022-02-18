Песков рассказал, откуда Путин будет следить за учениями сил стратегического сдерживания

Президент России Владимир Путин будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания, которые состоятся 19 февраля, из ситуационного центра. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре", — сказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, тренировочные пуски невозможны без главы государства. Он напомнил про "знаменитый чёрный чемоданчик, красную кнопку и тому подобное". При этом пресс-секретарь заметил, что подробности того, как глава государства поучаствует в учениях, являются непубличной информацией.