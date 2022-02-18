Песков оценил возможность присутствия Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания РФ

Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на плановых учениях сил стратегического сдерживания РФ, которые пройдут 19 февраля, будет зависеть от их совместного решения с Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе. Но опять же это будет зависеть от решения глав государств", — ответил представитель Кремля.

Лайф уже сообщал, что в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Манёвры пройдут под руководством верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.