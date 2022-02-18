НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 10:15

Песков оценил возможность присутствия Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания РФ

Сам белорусский лидер ранее сообщил журналистам, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России, в рамках которого планирует посетить военные учения вместе с Путиным.

Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на плановых учениях сил стратегического сдерживания РФ, которые пройдут 19 февраля, будет зависеть от их совместного решения с Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе. Но опять же это будет зависеть от решения глав государств", — ответил представитель Кремля.

Учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Путина

Учения сил стратегического сдерживания пройдут 19 февраля под руководством Путина

Лайф уже сообщал, что в ходе плановых учений сил стратегического сдерживания будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Манёвры пройдут под руководством верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина. В учениях задействованы силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Ранее Александр Лукашенко сообщил журналистам, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России, в рамках которого планирует посетить военные учения вместе с Путиным.

Обложка © Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1