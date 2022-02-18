В Санкт-Петербурге летом запустят пилотный проект дуального сбора мусора
Пофракционный раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе уже запустили. Сейчас в Северной столице оборудовано около пятидесяти контейнерных площадок.
В Санкт-Петербурге летом планируют запустить пилотный проект по дуальному способу сбора мусора. Об этом сообщила генеральный директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Невский экологический оператор" также планирует пилотный проект. Он будет где-то летом. Начнём с одного района, дальше будем расширять. Дуальный сбор: есть два бака, один — для сухих отходов, куда складывается стекло, пластик и бумага, а всё мокрое с пищевыми отходами — во второй бак", — сказала она.
Специалист отметила, что за последнее время в сфере переработки отходов "удалось наладить нормальную работу, несмотря на некоторые сбои". Горшкова уточнила, что пофракционный раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе уже запустили. Сейчас в Северной столице оборудовано около пятидесяти контейнерных площадок.
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