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18 февраля, 13:18

В Санкт-Петербурге летом запустят пилотный проект дуального сбора мусора

Пофракционный раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе уже запустили. Сейчас в Северной столице оборудовано около пятидесяти контейнерных площадок.

В Санкт-Петербурге летом планируют запустить пилотный проект по дуальному способу сбора мусора. Об этом сообщила генеральный директор АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Невский экологический оператор" также планирует пилотный проект. Он будет где-то летом. Начнём с одного района, дальше будем расширять. Дуальный сбор: есть два бака, один — для сухих отходов, куда складывается стекло, пластик и бумага, а всё мокрое с пищевыми отходами — во второй бак", — сказала она.

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Специалист отметила, что за последнее время в сфере переработки отходов "удалось наладить нормальную работу, несмотря на некоторые сбои". Горшкова уточнила, что пофракционный раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе уже запустили. Сейчас в Северной столице оборудовано около пятидесяти контейнерных площадок.

Ранее Лайф сообщал, что игрушки, мебель и обувь включат в перечень обязательных к переработке товаров. Для этого в России построят дополнительные производственные мощности, а необходимые технологии уже разработаны и успешно применяются.

Обложка © VK / "Петро-Васт"

Ирина Мусина

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