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18 февраля, 13:16

Лукашенко пошутил на встрече с Путиным, что разбавил своим приездом поток "западных элит"

С начала февраля президент России принял в Кремле целый ряд западных лидеров: премьер-министра Венгрии, президента Франции, канцлера Германии, президента Бразилии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пошутил, что своим визитом рад "разбавить западную элиту".

"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чём поговорить", — сказал он.

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Напомним, с начала февраля Путин принял в Кремле целый ряд западных лидеров: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, бразильского лидера Жаира Болсонару.

Обложка © Getty Images/Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency

Григорий Воронцов

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