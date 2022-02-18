Лукашенко пошутил на встрече с Путиным, что разбавил своим приездом поток "западных элит"
С начала февраля президент России принял в Кремле целый ряд западных лидеров: премьер-министра Венгрии, президента Франции, канцлера Германии, президента Бразилии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пошутил, что своим визитом рад "разбавить западную элиту".
"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чём поговорить", — сказал он.
Напомним, с начала февраля Путин принял в Кремле целый ряд западных лидеров: премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, бразильского лидера Жаира Болсонару.
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