"ОтПЦРились?": Путин тепло поприветствовал Лукашенко перед переговорами в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. При этом российскому лидеру пришлось подождать, пока его коллега получит результаты ПЦР-теста на коронавирус.

"Отпцрились?" — спросил Путин, когда Лукашенко вошёл в зал. Президенты тепло поприветствовали друг друга и обнялись.

Начало переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. Видео © LIFE

Глава Российского государства в ходе встречи подтвердил, что завтра, 19 февраля, лидеры вместе поучаствуют в учениях стратегического сдерживания. Лукашенко в свою очередь пошутил, что своим приездом он рад "немного разбавить западную элиту". Напомним, до этого Путин в Кремле принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также белорусский лидер оценил опасность от западных санкций, которыми угрожают двум государствам, обратив внимание, что "удушить" РФ и Белоруссию они не смогут.