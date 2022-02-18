"ОтПЦРились?": Путин тепло поприветствовал Лукашенко перед переговорами в Кремле
Лидеры двух государств с улыбками на лице пожали друг другу руки и обнялись. Они уже подтвердили, что будут участвовать в завтрашних учениях стратегического сдерживания РФ.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. При этом российскому лидеру пришлось подождать, пока его коллега получит результаты ПЦР-теста на коронавирус.
"Отпцрились?" — спросил Путин, когда Лукашенко вошёл в зал. Президенты тепло поприветствовали друг друга и обнялись.
Начало переговоров Путина и Лукашенко в Кремле. Видео © LIFE
Глава Российского государства в ходе встречи подтвердил, что завтра, 19 февраля, лидеры вместе поучаствуют в учениях стратегического сдерживания. Лукашенко в свою очередь пошутил, что своим приездом он рад "немного разбавить западную элиту". Напомним, до этого Путин в Кремле принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также белорусский лидер оценил опасность от западных санкций, которыми угрожают двум государствам, обратив внимание, что "удушить" РФ и Белоруссию они не смогут.
Лайф напоминает, что в последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, а также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. Также 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Кадр видео © LIFE