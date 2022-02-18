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18 февраля, 11:21

Financial Times: Евросоюз планирует санкции против как минимум 27 россиян

При этом Польша и ряд других стран выступают за расширение списка до 55 лиц. По данным СМИ, он может быть увеличен в зависимости от степени эскалации ситуации вокруг Украины.

Евросоюз готовит санкционный список с участием не менее 27 россиян из-за ситуации вокруг Украины. Ряд стран выразил желание расширить его до 55 человек, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

"Первоначальное предложение, с которым выступила дипломатическая служба блока, предполагает внесение в "чёрный список" 27 россиян", — говорится в материале.

По данным издания, Польша и ряд других стран выступают за расширение списка до 55 лиц. По данным СМИ, число попавших под санкции может быть увеличено в зависимости от степени эскалации ситуации вокруг Незалежной.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину, хотя Москва неоднократно это опровергала. Британские таблоиды The Sun и Mirror даже называли точное время нападения — три часа ночи 16 февраля. Когда ничего так и не произошло, The Sun отредактировала статью. Однако другие западные СМИ это не смутило, и Politico уже выдала новую дату.

Обложка © Pexels

Григорий Воронцов

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